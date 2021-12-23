Врач рассказала, чего ни в коем случае нельзя делать за новогодним столом

23 дек в 22:43

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила в интервью "Вечерней Москве", что за новогодним столом следует выбрать один алкогольный напиток на всю ночь.

По ее словам, это необходимо, чтобы избежать отравления.

Специалист подчеркнула, что в Новый год люди традиционно встречают с шампанским, однако на оставшуюся часть застолья нужно выбрать какой-то один напиток. По ее словам, если человек начал принимать крепкий напиток, нельзя снижать градус до конца новогодней ночи.

Специалист уточнила, что разнообразие напитков может усилить воздействие алкоголя, привести к опьянению или даже к отравлению.