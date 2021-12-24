В Тбилиси открылась выставка Шалома Кобошвили

24 дек в 0:32

Выставка "Художник и эпоха", посвященная 145-летию грузинского художника еврейского происхождения Шалома Кобошвили, открылась в Национальном музее Грузии в Тбилиси.

На экспозиции представлено около 150 работ мастера. Кроме работ Шалома Кобошвили, на выставке представлены живопись и графика Давида Гвелесиани на тему еврейской жизни.

Также посетители увидят и разнообразную еврейскую коллекцию Национального музея – еврейскую одежду, текстиль, а также религиозные, ритуальные или повседневные предметы XIX и начала XX веков.

Выставка продлится до 16 января, передает Sputnik Грузия.