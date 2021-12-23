Меликов: Дагестану удалось договорился с Минэнерго о модернизации сетей

23 дек в 22:20

Власти Дагестана договорились с Минэнерго и ресурсоснабжающими организациями по программам модернизации сетей республики, сообщил в четверг глава Дагестана Сергей Меликов.

Ранее журналист из Дагестана в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сообщил, что республику "сотрясает энергетический кризис".

"Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал Меликов в Instagram.

Он напомнил, что состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения десятки лет не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей.

В регионе будет реализовываться программа развития газоснабжения и газификации совместно с "Газпромом", рассчитанная на пять лет. В результате в 27 районах Дагестана появятся объекты газификации.

"Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 млрд рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше", - добавил глава республики.