США и НАТО обсудили ситуацию на границе России и Украины

23 дек в 21:55

В четверг, 23 декабря, состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

В ходе беседы стороны обсудили общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной. "Они затронули тему подхода НАТО к России по двойному треку, отметив, что альянс сохраняет готовность к конструктивному диалогу с Россией, оставаясь единым в защите союзников", - приводит текст заявления РИА Новости.

В свою очередь, Столтенберг сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что он также провел переговоры с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МИД ГерманииАнналеной Бербок. Пр его словам, речь шла о "концентрации российских военных сил" вблизи Украины.