В Москве открылся бесплатный каток "Гигант"

23 дек в 22:06

В столичном парке "Сокольники" начал работу бесплатный каток "Гигант" с натуральным льдом.

"В нашем парке открылся каток "Гигант". Каток с натуральным ледовым покрытием, площадью 16 тыс 200 кв м традиционно разместился на Большом круге и 1-м Лучевом просеке", - сообщается на официальном сайте парка.

Заливка катка производится специальной автотехникой, в морозную погоду обеспечено высокое качество ледового покрытия.

Чтобы попасть на каток, нужно предварительно записаться на сайте mos.ru, это позволяет избежать большим скоплений посетителей.

Бесплатный каток работает с 10:00 до 23:00 с техническими перерывами. Каток оснащен пунктами проката, а также комфортабельным гардеробом.