В Белом доме не подтвердили переговоры с Россией по безопасности в Женеве

23 дек в 21:49

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не готов подтвердить, что переговоры с Россией по безопасности пройдут в январе в Женеве.

На брифинге Псаки спросили, может ли она подтвердить заявления президента РФ Владимира Путина о том, что переговоры могут состояться в начале января в Женеве.

"Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", - цитирует пресс-секретаря Белого дома РИА Новости.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.