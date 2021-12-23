Объекты "Мамаева кургана" приведут в порядок за пять лет

23 дек в 21:41

В Волгограде в течение 3-5 лет намерены полностью реконструировать объекты мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

"Сроки предполагаемых работ на Мамаевом кургане - от 3 до 5 лет. Они будут включать в себя ремонт и реставрацию всех скульптур и композиций, а также создание обустроенной лесопарковой зоны с тематическими локациями и пешеходными маршрутами на склонах", - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

За это же время реконструируют территорию музея-панорамы "Сталинградская битва".

В прошлом году сообщалось, что капитальный ремонт всех объектов "Мамаев кургана" планируется завершить до 2025 года.