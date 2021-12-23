Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 21:16

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего 60-летия. Эту юбилейную дату Вы заслуженно встречаете в статусе признанного лидера своего народа, внесшего исторический вклад в укрепление государственности Азербайджана, достижение впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и повышении авторитета страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент Казахстана выразил уверенность, в том, что следуя Азербайджан, следуя стратегическому курсу Ильхама Алиева, будет и далее уверенно двигаться вперед по пути устойчивого роста и покорит новые высоты в деле построения сильного и процветающего государства.

"В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в углубление казахско-азербайджанских отношений и придают важное значение дальнейшему упрочению уз многовековой дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства между двумя странами", - отметил Токаев.

В заключение глава Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву больших успехов в "ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - благополучия и прогресса".