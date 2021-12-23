Гахария встретился с Илией II раньше запланированного

23 дек в 20:55

Накануне состоялась встреча председателя партии "За Грузию" Георгия Гахария и Католикос-Патриарх всея Грузии Илии II.

По словам бывшего премьера, он заранее поздравил патриарха с 44-й годовщиной интронизации, так как 25 декабря его не будет в Грузии.



"Как вы знаете, 25 декабря исполняется 44 года со дня интронизации Патриарха, и я должен был его поздравить. К сожалению, мне пришлось поздравить его раньше, потому что 25 декабря меня не будет в Грузии", - цитирует его "Грузия Online".

Гахария подчеркнул, что это было главной причиной его визита к Илии II.