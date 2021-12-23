Гинцбург рассказал о беспрецедентной контагиозности омикрон-штамма

23 дек в 21:03

Новый штамм коронавируса "омикрон" пока не кажется более опасным, однако он гораздо лучше распространяется в популяции, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции", - поделился Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Эпидемиолог предупредил, что количество заболевших при распространении нового штамма может достичь очень больших значений, особенно среди тех, кто не привился от коронавируса. "Система здравоохранения, именно коечный фонд, перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров", - заявил ученый.