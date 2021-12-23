Столтенберг: НАТО не давала обещаний о нерасширении

23 дек в 20:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa, что Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться.

"Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов - Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, - которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу", - поведал Столтенберг.

Он подчеркнул, что это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. "Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались", - цитирует ТАСС генсека НАТО.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин, комментируя на ежегодной пресс-конференции прежние обещания НАТО не расширяться на восток, заявил, что РФ "надули". Он заявил о "пяти волнах расширения НАТО" после того, как "ни одного дюйма на Восток - сказали нам в 90-е годы".