Ученые рассказали, какие орехи помогут диабетикам справиться с гипертонией

23 дек в 20:45

Фисташки в ежедневном рационе помогут бороться с приступами гипертонии, даже теми, что случаются во время сна, пишет газета Daily Express, ссылаясь на Американскую кардиологическую ассоциацию.

Исследователи добавили в рацион людей с гипертонией и диабетом второго типа фисташки.

"Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", - сообщают ученые.

Данные результаты были зафиксированы через месяц употребления фисташек. Вероятно, данные орехи снижают давление благодаря аминокислоте L-аргинин, в организме она превращается в оксид азота, который расширяет сосуды и помогает снизить артериальное давление.