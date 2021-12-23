Иранский нападающий поможет английскому клубу избежать вылета?

23 дек в 20:40

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может перебраться в Англию, сообщает Sky Sports.

Интерес к 26-летнему форварду сборной Ирана проявляет английский "Ньюкасл", занимающий после 18 туров предпоследнее место в турнирной таблицы чемпионата страны. Руководство клуба намерено усилить команду для борьбы за сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Азмун является одним из кандидатов на усиление, передает Чемпионат.com,

В сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.

Напомним, в октябре 2021 года Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, считающийся самым богатым частным фондом мира, приобрел Ньюкасл за 300 млн фунтов. Ожидается, что "Ньюкасл" ждут радикальные перемены. уже начиная с января к следующему сезону саудовцы могут вложить в клуб значительные деньги.