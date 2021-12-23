В Тбилиси рассказали, когда перестанут работать старые транспортные карты

23 дек в 20:36

В Тбилиси с 1 февраля будущего года начнет работать новая абонементная система, горожанам придется приобретать новые проездные, рассказал вице-мэр города Ираклий Хмаладзе.

Проездные, которые действуют сегодня, продолжат действовать некоторое время, так как на них уже начислены деньги.

Новый абонемент будет представлять собой одну многоразовую карту, на которую нужно будет зачислять деньги - в размере выбранного пакета. С февраля одна поездка подорожает вдвое. Возможность в течение 90 минут менять транспорт сколько угодно раз сохранится. Пользователям общественного транспорта также станут доступны безлимитные пакеты на день, на месяц, на три месяца, на полгода и на год.

"Сейчас ведутся работы над тем, чтобы можно было привязать абонемент к банковской карте", - добавил Хмаладзе.

Сколько будут стоить новые карты, пока не известно.

Абонемент на день обойдется в 3 лари, на неделю – в 20 лари, на месяц – в 40 лари, на три месяца – в 100 лари, на шесть месяцев – в 150 лари.

Льготные категории продолжат пользоваться скидками.