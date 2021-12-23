Новогодние каникулы на Ставрополье пройдут без QR-кодов

23 дек в 20:17

В Ставропольском крае решили с 24 декабря до 20 января приостановить действие системы QR-кодов.

"Эпидобстановка позволяет принять компромиссное решение. Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года", - написал губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

По словам Владимирова, это время будет использовано для того, чтобы снять все вопросы с использованием системы.

Паузу с QR-кодами на Ставрополье позволила взять эпидситуация - загруженность COVID-госпиталей уменьшилась и достигла уровня весны нынешнего года. Кроме того, к Новому году уровень вакцинации от коронавируса по краю может достичь 60%.