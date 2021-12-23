Глава Минобороны Турции встретился с семьей погибшего офицера ВС Азербайджана

23 дек в 19:52

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с семьей старшего лейтенанта ВС Азербайджана Валеха Мемиева, погибшего в ходе Отечественной войны.

Встреча с членами семьи азербайджанского героя - отцом Валеха Исбатом Мемиевым, матерью Ильхамой Мемиевой, братом Вусалом Мемиевым и племянником Сабиром Мемиевым - состоялась в здании Минобороны в Анкаре.

Акар пожелал упокоения душам всех павших героев Отечественной войны и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе боевых действий.

"Два года назад я встретились с Валехом на учениях и поставил перед ним задачу освободить земли, которые оставались под оккупацией 30 лет. Валех в свою очередь пообещал освободить азербайджанские территории. Мы стали очевидцами истории", - цитирует министра агентство Anadolu.

При этом глава турецкого оборонного ведомства отметил значимость мирного сосуществования на Кавказе и процветания этого региона, а также выразил надежду на то, что Армения оценит мирные инициативы Азербайджана и это послужит скорейшему установлению стабильности и мира в регионе.

В свою очередь, отец азербайджанского героя Исбат Мемиев поблагодарил турецкого министра за приглашение. "Мы очень благодарны вам за то, что смогли приехать в Турцию, посетить мавзолей основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка - "Аныткабир", а также за возможность встретиться с вами", - заявил Мемиев.