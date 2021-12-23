"Газпром" четвертый день не бронирует мощности "Ямал-Европы"

23 дек в 19:39

Уже четыре дня подряд компания "Газпром" не бронирует польский участок газопровода "Ямал-Европа" в ходе регулярной сессии, следует из итогов аукциона на GSA Platform.

"Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", - сообщили в компании на этой неделе, поясняя ситуацию с бронированием трубопровода.

"Ямал-Европа" со вторника работает в реверсном режиме и качает газ из Германии в Польшу. Такое положение вещей усиливает интригу в вопросе поставок газа в Европу.

Напомним, 21 декабря стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тысячу кубометров.