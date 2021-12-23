"Талибан" позволит сикхам и индуистам участвовать в развитии Афганистана

23 дек в 19:32

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) пообещало сикхам и индуистам возможность участвовать в общественно-политической жизни Афганистана. Об этом на встрече в Кабуле с представителями этноконфессиональных меньшинств заявил заместитель главы временного кабмина по политическим вопросам Абдул Кабир,

"Афганистан - общий дом для всех, и все этнические группы, проживающие в этой стране, имеют право жить в безопасности и принимать участие в ее развитии", цитирует его ТАСС со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

На сегодняшний день количество сикхов и индуистов в Афганистане составляет около 0,3% от численности населения (38,9 млн человек).

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.