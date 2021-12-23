В Алматы бродячие собаки покусали детей

23 дек в 19:25

Двое школьников в микрорайоне Алгабас в Алматы подверглись нападению бездомных собак, передает телеканал Almaty.tv.

Отбить детей у стаи удалось взрослым. "Я была на работе, когда узнала, что сына покусали. Сердце в пятки ушло. Мы сразу отвезли его в больницу обработали и перевязали руку", - рассказала Айман Оспанова, мать одного из пострадавших.

В городе ежедневно ведется отлов бездомных собак. Три дня животные проводят в спецприюте, если их за это время никто не забирает - собак усыпляют.

"Сегодня мы поймали около 30 бродячих собак. Их, как и положено, отправим в приют. Хотелось бы отдельно высказать благодарность нашим жителям, они закидывают фото и видео бродячих животных и их местоположение в общий чат, мы сразу реагируем", - поделился председатель комитета местного самоуправления микрорайона Алгабас Абилхат Жапак.

В Алматы с начала года поймали почти 15 тыс бродячих собак, из 2,5 тыс забрали хозяева.