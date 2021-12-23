Хабиб показал архивную фотографию своего отца (ФОТО)

23 дек в 17:59

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Stories на своей странице в Instagram архивную фотографию своего отца Абулманапа.

Боец подписал фото словом Father (в переводе с английского - отец).

Напомним, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в июле 2020 года из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Тренер воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а также был наставником своего сына, бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.