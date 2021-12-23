Грядущая ночь на Кубани будет рекордно холодной

23 дек в 19:04

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в ночь на пятницу 24 декабря в регионе похолодает до минус 25.

Холоднее всего будет в горах и предгорьях - минус 25, в восточной половине края - 15-20 градусов мороза, на остальной территории - минус 7-12. Ночью и утром местами туман.

В пятницу на Кубани будет около ноля, в юго-восточных предгорных районах холоднее - 1-6 градусов мороза. В отдельных районах пойдет снег, на дорогах местами гололедица.

В выходные в Краснодарском крае ожидается шквалистый ветер, мокрый снег, температура воздуха повысится и составит около плюс 10.