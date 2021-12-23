Дед Мороз раздаст подарки детям в Сирии

23 дек в 18:52

В пятницу, 24 декабря, российский Дед Мороз отправится в Сирию. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов РФ в Сирии.

По его словам, в ходе поездки, которая продлится по 30 декабря, Дед Мороз поздравит сирийских детей с Новым годом.

"В рамках гуманитарной акции "Новогоднее путешествие российского Деда Мороза к сирийским детям" с 24 по 30 декабря пройдут гуманитарные акции по передаче детям новогодних наборов в городах Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Камышлы, Латакия, Тартус, Хама и Эс-Сувейда", - цитирует Мизинцева РИА Новости.

Он подчеркнул, что Дед Мороз раздаст сирийским детям свыше 23 тыс новогодних подарков и 200 елок с красивыми игрушками.

Начальник НЦУО сообщил, что российская делегация также передаст теплую одежду и обувь для детских приютов и монастырей, воспитывающих детей-сирот. Кроме того, сирийским детям передадут компьютеры, телевизоры, учебники, канцелярские наборы, мебель "и еще много всего, что так необходимо для обеспечения учебного процесса в сирийских школах".