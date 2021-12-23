Жителям Украины придется платить за сбор грибов и ягод

23 дек в 18:45

Правительство Украины в четверг утвердило размер штрафов за причинение вреда природно-заповедному фонду.

Так, один гриб, срезанный без разрешения, обойдется в 75 гривен штрафа ($2,7), килограмм ягод - в 378 гривен ($14), килограмм орехов - в 1 154 гривны (почти $43). Штраф за сбор лечебных трав составит 30 гривен (более $1) за цветок.

Несанкционированные рыбалка и охота также будут наказываться штрафами. Выловленный без разрешения карась - штраф 83 гривен ($3), гибриды осетровых обойдутся рыбакам дороже всего - 12,5 тыс гривен (более $460). Также граждан планируют штрафовать за уничтожение жаб, жуков, богомолов ($5 - $0,5).

За оленя европейского браконьер заплатит 45,6 тыс гривен (почти $1 700), за кабана - 30,4 тыс (более $1 100), за бобра - около 8 тыс (почти $300), за лисицу - 7,2 тыс (около $270).

Несанкционированный выпас скота может стоить до 754 гривен ($280). Самовольная заготовка сена с гектара обойдется в 11,4 тыс - 50 тыс ($420 -$1 850). Вырубка деревьев будет караться штрафом до 273,4 тыс гривен ($10 000).

В документе не указано, относится ли он к заповедным зонам или распространяется на всю территорию страны. Также нет информации о том, где граждане могут получить разрешение на охоту, рыбную ловлю, сбор грибов, ягод и трав.