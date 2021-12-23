Берл Лазар встретился с Эрдоганом в Турции (ВИДЕО)

23 дек в 18:46

В среду, 22 декабря, в рамках саммита "Альянса раввинов мусульманских государств" в Анкаре состоялась встреча главного раввина России Берла Лазара и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ).

Во встрече также приняли участие главный сефардский раввин Турции Ицхак Халева и председатель ARIS Менди Хитрик. В память об этом памятном мероприятии Эрдогану преподнесли серебряную ханукию - особый подсвечник с девятью ветвями, который является древнейшим символом иудаизма.

В ходе саммита Берл Лазар принял участие в конференции "мусульманско-еврейские отношения как результат наследия Авраама", посетил Museum of Turkish Jewery, встретился с представителем мусульманского духовенства и выступил в качестве спикера на торжественном гала-ужине.

Напомним, неправительственная организация "Альянс раввинов мусульманских государств" была создана в 2019 году. Ее деятельность направлена на развитие еврейской жизни в регионах с преимущественно мусульманским населением. На данный момент в организацию входит более 40 раввинов из разных государств.