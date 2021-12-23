В Ростове-на-Дону наконец открывается пятизвездочный отель Hyatt

23 дек в 18:29

В Ростове-на-Дону в эксплуатацию ввели отель-долгострой Hyatt.

"Этот проект начался 15 лет назад - в ноябре 2006 года запустили стройку объекта. К сожалению, поменялось несколько собственников. Группа "Агроком" вошла в проект в конце 2017 года. (...) На текущей момент объект уже введен в эксплуатацию. Идут подготовительные работы к запуску объекта", - рассказал генеральный директор группы "Агроком" Сергей Сапотницкий в ходе заседания совета по инвестициям при главе горадминистрации.

Инвестиции в отель превысили первоначальные оценки более чем вдвое и составили 12 млрд рублей. "Объем инвестиций катастрофический. Совокупно потратили более 12 млрд рублей. Если бы мы сразу знали, что будет такой объем инвестиций, то вряд ли бы вошли", - отметил Сапотницкий.

Отель Hyatt в Ростове примет первого посетителя в феврале 2022 года. Площадь комплекса Hyatt составляет 64 тыс кв м, пятизвездочная гостиница состоит из 188 номеров и 29 апартаментов. Кроме того, в здании разместились просторный конгресс-центр, бизнес-центр, фитнес-центр с бассейном, рестораны, бары, банкетные залы.

"Ростов получает инфраструктуру, которой не было. Город способен принять любое мероприятие любого уровня, даже федерального", - подчеркнул представитель компании.