Россия и Великобритания обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности

23 дек в 18:30

В четверг, 23 декабря, состоялся телефонный разговор начальника Генштаба России Валерия Герасимова и начальника Штаба обороны Великобритании Энтони Рэдейкина. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Напомним, накануне Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марком Милли. Стороны обсудили "вызывающие обеспокоенность" вопросы региональной безопасности.