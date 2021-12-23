Маргвелашвили разрешили встретиться с Саакашвили

23 дек в 17:52

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили сможет встретиться с осужденным экс-главой государства Михаилом Саакашвили в Горийском военном госпитале. Об этом сообщили в Специальной пенитенциарной службе.

"Георгий Маргвелашвили 20 декабря обратился в Специальную пенитенциарную службу с соответствующим заявлением с целью встретиться с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила эту просьбу", - сказано в заявлении

В Специальной пенитенциарной службе отметили, что дали добро на проведение встречи, поскольку согласно рекомендации медицинского персонала состояние здоровья Михаила Саакашвили позволяет это сделать, передает "Грузия Online".