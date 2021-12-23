В "Нафтогазе" пугают "вечными" санкциями США против "Северного потока-2"

23 дек в 17:57

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев сделает все, чтобы угроза санкций США из-за газопровода "Северный поток - 2" постоянно висела на партнерами "Газпрома" в Европе. Об этом Витренко сказал в ходе пресс-конференции, она опубликована на YouTube-канале компании.

Глава "Нафтогаза Украины" отметил, что строительство "Северного потока - 2" возобновилось в одно время с инаугурацией президента США Джо Байдена, новая администрация не наложила санкции на проект. "Как они определяют, по соображениям национальной безопасности. На этом фоне "Северный поток-2" успешно достраивается", - указал Витренко.

По его мнению, то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию - заслуга Украины и ее сотрудничеству с иностранными партнерами.

"Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", - поделился глава "Нафтогаза".

Витренко заявил, что Киеву обещали, что запуск "Северного потока - 2" состоится, только в случае соответствия европейским законам.

"Мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на "Северный поток-2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", - подчеркнул глава "Нафтогаза".