В Германии умер первый пациент с омикрон-штаммом

23 дек в 17:46

В Германии зафиксировали первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил телеканал n-tv со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Согласно предварительной информации, умер человек в возрасте 60-79 лет. Заражение омикрон-штаммом было обнаружено путем секвенирования генома. Подробности пока не сообщаются, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 277 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В Германии выявили 6 944 858 случаев заражения.