Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в последнюю неделю года

23 дек в 17:32

Последняя неделя декабря в столичном регионе будет морозной, следует из прогноза Гидрометцентра.

"В понедельник, 27 декабря, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса. Местами пройдет небольшой снег, ночью и днем - от 9 до 14 градусов мороза", - сообщают синоптики.

Во вторник облаков в Москве и Подмосковье станет меньше, будет преимущественно без осадков, ночью минус 17-22 градуса, днем от 11 до 16 градусов мороза.

В последующие дни потепления не ожидается.