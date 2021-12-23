Выпас скота у чужого дома привел к уголовному делу в Прогрессе

23 дек в 16:58

Уголовное дело открыто в Буденновском округе против мужчины, причинившего телесные повреждения соседу. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Двое соседей, жителей поселка Прогресс, поссорились из-за выпаса мелкого рогатого скота потерпевшим на территории, принадлежащей подозреваемому.

"Злоумышленник сделал несколько замечаний, однако сосед их проигнорировал. Тогда между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой потерпевший получил несколько сильных ударов по голове", - пояснили в полиции.

Медики оценили телесные повреждения как повлекшие вред здоровью средней степени тяжести.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).