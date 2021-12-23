Песков назвал примерные сроки послания Путина к Федеральному собранию

23 дек в 16:50

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать как всегда", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, в уходящем году глава государства озвучил послание к российскому парламенту 21 апреля, в нем шла речь прежде всего о внутренних вопросах, начиная от преодоления последствий пандемии коронавируса до новых мер поддержки субъектов.