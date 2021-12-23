РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Путин решил проучить Запад через Украину

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Путин решил проучить Запад через Украину

Какое послание адресовал Путин Байдену на большой пресс-конференции

Путин решил проучить Запад через Украину

Международная часть выступления Владимира Путина на "большой пресс-конференции" диктовалась теми вопросами, которые интересуют сейчас российских и западных журналистов. Почти половина вопросов была посвящена отношениям с США, и, самое главное, вероятности "нападения России на Украину".

Российский президент прямо заявил, что его страна "никому не угрожает". Что российских ракет нет вблизи США. Зато военная инфраструктура НАТО и Соединенных Штатов все ближе и ближе пододвигается к России. Пять волн расширения военного блока продолжились размещением систем ПРО в Польше и Венгрии, и эти формально оборонительные системы можно использовать как наступательные. Но куда опаснее дислоцирование подобного вооружения на территории Украины, не говоря уже о потенциальном ее вхождении в НАТО. Это уже "красные линии" России, которые Путин обозначал в начале месяца.

Путин настоятельно отговаривает и предостерегает Запад от милитаризации соседней Украины: "Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <…> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах".

Глава российского государства призывает НАТО и США уважать жизненно-важные интересы России, не угрожать ее безопасности с территории постсоветских стран и Восточной Европы. Все эти пожелания и требования уже переданы по дипломатическим каналам в Вашингтон и Брюссель. И сейчас, как сказал Путин, "мяч на их стороне".

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проекты документов о гарантиях безопасности. Они переданы в НАТО и Соединенные Штаты и включают, помимо прочего, нерасширение НАТО на Восток и Украину, отказ от провокационных военных маневров и развертывания наступательных ракет вблизи России. Кроме того, они подразумевают отказ НАТО от "военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Обращает на себя внимание и часть выступления президента, касающаяся непосредственно внутриукраинского конфликта. Он дает ответ тем, кто считает, что якобы Москва "сливает ДНР и ЛНР". Путин говорит, что судьбу этих регионов должны определить жители самого региона, и военные действия ВСУ там недопустимы. Россия же остается гарантом переговоров ЛДНР с Киевом, от которых, к сожалению, украинские власти чураются.

Пару месяцев назад в своей статье Дмитрий Медведев написал, что разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским более не имеет смысла. Некоторые тогда могли подумать, что это исключительно мнение зампреда Совбеза РФ. Но сегодня Путин дает понять, что этот подход разделяет и Кремль. Он прямо говорит, что Зеленский "попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков", и что выстраивать отношения с украинским руководством "невозможно".

По сути, Россия решила заморозить минские переговоры не только из-за неготовности Киева к компромиссам, а чтобы проучить Запад. Пускай сначала НАТО и США согласятся с требованиями и "красными линиями" России в плане нерасширения и неразмещения, а потом уже будем пытаться регулировать украинскую гражданскую войну. Причем уже не напрямую с Зеленским, а его покровителем из-за Океана. Отвечая на вопрос о "нападении на Украину", Путин говорит, что действия России будут зависеть от гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Еще один важный тезис выступления Путина состоял в том, что он, возможно, впервые решил сорвать маски с США и НАТО, и назвать все своими именами. Комментируя словам помощника бывшего американского президента Вудро Вильсона о необходимости поделить Россию на четыре части, он заявляет, что подобные планы имеются и на сегодняшний день. "Слишком большая у нас страна. Только этим можно объяснить постоянное давление".

Несмотря на это, Россия все еще готова к переговорам и рассчитывает на то, что ее инициативы будут услышаны и приняты. Проводить переговоры с администрацией Байдена о безопасности нужно. И "пока мы видим положительную реакцию" американцев, которые уже назначали "представителей" по переговорам с РФ.

1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

Лента новостей

Видео