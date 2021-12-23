Какое послание адресовал Путин Байдену на большой пресс-конференции

Путин решил проучить Запад через Украину

Международная часть выступления Владимира Путина на "большой пресс-конференции" диктовалась теми вопросами, которые интересуют сейчас российских и западных журналистов. Почти половина вопросов была посвящена отношениям с США, и, самое главное, вероятности "нападения России на Украину".

Российский президент прямо заявил, что его страна "никому не угрожает". Что российских ракет нет вблизи США. Зато военная инфраструктура НАТО и Соединенных Штатов все ближе и ближе пододвигается к России. Пять волн расширения военного блока продолжились размещением систем ПРО в Польше и Венгрии, и эти формально оборонительные системы можно использовать как наступательные. Но куда опаснее дислоцирование подобного вооружения на территории Украины, не говоря уже о потенциальном ее вхождении в НАТО. Это уже "красные линии" России, которые Путин обозначал в начале месяца.

Путин настоятельно отговаривает и предостерегает Запад от милитаризации соседней Украины: "Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием <…> вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах".

Глава российского государства призывает НАТО и США уважать жизненно-важные интересы России, не угрожать ее безопасности с территории постсоветских стран и Восточной Европы. Все эти пожелания и требования уже переданы по дипломатическим каналам в Вашингтон и Брюссель. И сейчас, как сказал Путин, "мяч на их стороне".

Напомним, 17 декабря МИД РФ обнародовал проекты документов о гарантиях безопасности. Они переданы в НАТО и Соединенные Штаты и включают, помимо прочего, нерасширение НАТО на Восток и Украину, отказ от провокационных военных маневров и развертывания наступательных ракет вблизи России. Кроме того, они подразумевают отказ НАТО от "военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Обращает на себя внимание и часть выступления президента, касающаяся непосредственно внутриукраинского конфликта. Он дает ответ тем, кто считает, что якобы Москва "сливает ДНР и ЛНР". Путин говорит, что судьбу этих регионов должны определить жители самого региона, и военные действия ВСУ там недопустимы. Россия же остается гарантом переговоров ЛДНР с Киевом, от которых, к сожалению, украинские власти чураются.

Пару месяцев назад в своей статье Дмитрий Медведев написал, что разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским более не имеет смысла. Некоторые тогда могли подумать, что это исключительно мнение зампреда Совбеза РФ. Но сегодня Путин дает понять, что этот подход разделяет и Кремль. Он прямо говорит, что Зеленский "попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков", и что выстраивать отношения с украинским руководством "невозможно".

По сути, Россия решила заморозить минские переговоры не только из-за неготовности Киева к компромиссам, а чтобы проучить Запад. Пускай сначала НАТО и США согласятся с требованиями и "красными линиями" России в плане нерасширения и неразмещения, а потом уже будем пытаться регулировать украинскую гражданскую войну. Причем уже не напрямую с Зеленским, а его покровителем из-за Океана. Отвечая на вопрос о "нападении на Украину", Путин говорит, что действия России будут зависеть от гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Еще один важный тезис выступления Путина состоял в том, что он, возможно, впервые решил сорвать маски с США и НАТО, и назвать все своими именами. Комментируя словам помощника бывшего американского президента Вудро Вильсона о необходимости поделить Россию на четыре части, он заявляет, что подобные планы имеются и на сегодняшний день. "Слишком большая у нас страна. Только этим можно объяснить постоянное давление".

Несмотря на это, Россия все еще готова к переговорам и рассчитывает на то, что ее инициативы будут услышаны и приняты. Проводить переговоры с администрацией Байдена о безопасности нужно. И "пока мы видим положительную реакцию" американцев, которые уже назначали "представителей" по переговорам с РФ.