Путин намерен разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане

23 дек в 16:37

Президент России Владимир Путин дал обещание разобраться с энергетическими вопросами в Дагестане.

В ходе ежегодной пресс-конференции к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов и сообщил о том, что энергетические сети в республике сильно изношены и не могут выполнять функциональную нагрузку, которая сегодня необходима.

"Я разберусь. Обещаю вам, я, конечно, этим позанимаюсь <...> С этим нужно разобраться. Я сейчас не могу ответить по каждому <...> Мы поразбираемся", - выразил уверенность глава государства.