Французскому дипломату в Баку вручили ноту протеста в связи с незаконным визитом Пекресс в Ханкенди

23 дек в 16:31

Баку вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции в связи c незаконным визитом кандидата в президенты этой страны Валери Пекресс в азербайджанский город Ханкенди в зоне ответственности российских миротворцев. Такое сообщение распространила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Французского дипломата проинформировали о том, что такие действия "наносят вред азербайджано-французским двусторонним связям", они причинили серьезный ущерб репутации Франции в регионе и той роли, которую Париж может сыграть в нормализации отношений между Баку и Ереваном после завершения конфликта.

В МИД АР обратили внимание на тот факт, что Пекресс и сопровождавшие ее в незаконной поездке граждане Франции включены в "черный список" ведомства.