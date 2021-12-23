Путин призвал бороться с западным "мракобесием"

23 дек в 16:23

Бороться с "мракобесием" Запада надо поддержкой традиционных ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

По словам российского лидера, у всех народов страны "имеется определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия". По его словам, России необходимо брать все прогрессивное и самое лучшее для своего развития.

"Надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями, и окриками, и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей", - заявил глава государства.