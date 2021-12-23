В Великобритании призвали Россию ввести войска в Мексику

23 дек в 16:08

Обозреватели страницы Skynews в Facebook и Twitter согласились с требованием президента России Владимира Путина гарантировать безопасность страны.

Российский лидер на пресс-конференции заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от Запада. Он также напомнил, что НАТО продолжает свое расширение на Восток и призвал гарантировать "безусловную безопасность для России.

Многие читатели сочли логичными требования Путина.

"Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля", - заявил пользователь whitehallgate1.

По мнению читателя john44023, Запад не дает Москве никаких гарантий, при этом сам требует их от нее.

Комментатор под ником Freespeechmarty счтает, что единственная угроза войны исходит от Британии, США, Украины и Германии. Также он подчеркнул, что Москва хочет мира, а не конфликтов.

Обозреватель Lin Cassidy поддержала Путина и заявила, что США стремятся разместить свои вооруженные силы у границ России. "Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!" — добавила она.