Троллейбусы остаются в Ставрополе

23 дек в 16:01

Министерство дорог Ставропольского края объявило электронный аукцион на выполнение перевозок в Ставрополе троллейбусами по шести муниципальным маршрутам с начальной максимальной ценой контракта 147 млн рублей, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Борис Борисов.

По его словам, победитель аукциона будет обязан выполнять установленное количество рейсов соответствующим транспортом в независимости от рентабельности перевозок.

"В этом аукционе может участвовать любое юрлицо или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям конкурсной документации, в том числе ГУП СК "СТП". Вопрос продажи данного предприятия, в том числе, ликвидации троллейбусов правительством края не рассматривается", - сказал он.