Заведующий магазином задержан за торговлю запрещенной пиротехникой в Коканде

23 дек в 15:55

Стражи правопорядка изъяли в одном из магазинов Коканда запрещенную к продаже пиротехнику на 638 млн сумов, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента прокуратуры.

В нем говорится, что при продаже запрещенных предметов по 40 тыс сумов за штуку был задержан заведующий торговой точкой.

Более 8 тыс пиротехнических изделий были изъяты как вещественные доказательства. Открыто уголовное дело по статье "Незаконный оборот пиротехнических изделий". Следствие продолжается, передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, в Узбекистане запрещены производство, ввоз, транспортировка, продажа и покупка, хранение и использование бытовых пиротехнических изделий II класса опасности, то есть петард, фонтанов и наземных фейерверков. Разрешен импорт лишь пиротехники технического и спецназначения (III-V классы опасности) для проведения массовых мероприятий.