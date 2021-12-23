Патриарх Кирилл поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 15:53

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Примите поздравления со знаменательной личной датой - 60-летием", - говорится в тексте.

Патриарх отметил значимый вклад Ильхама Алиева в укрепление общественного согласия на Южном Кавказе, а также накопленный ценный опыт, помогающий принимать ключевые стратегические решения, которые способствуют процессу создания "достойной жизни народов Азербайджана и их гармоничному сосуществованию".

Предстоятель Русской церкви оценил взаимодействие президента Азербайджана с Бакинской епархией РПЦ. Кроме того, он поблагодарил Ильхама Алиева за внимание к совместным усилиям религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, направленным на установление мира в Карабахе.

"Желаю Вам крепкого здравия, благополучия и помощи свыше в дальнейшем высоком служении", - сказано в письме.