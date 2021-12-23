Краснодар может стать третьим по численности населения в стране

23 дек в 15:42

Согласно предварительным результатам Краснодар может стать третьим по численности городом в России. Об этом сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о хороших темпах развития южных регионов страны, в том числе Краснодара.

"Предварительным итогам прошедшей переписи населения, Краснодар может стать третьим по численности городом в стране. В кубанскую столицу едут жить и работать люди со всей страны - из Сибири, Дальнего Востока, Урала", - сказал он, отметив, что высокие темпы миграции населения приводят к тому, что город должен наращивать темпы развития инфраструктуры и улучшать качество городской среды.

Также Алексеенко отметил, что будут привлекаться средства краевых и федеральных госпрограмм, также Краснодар рассчитывает на инвесторов.