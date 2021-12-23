Иран, Азербайджан и Грузия в тестовом режиме связали Персидский залив с Черным морем

23 дек в 15:33

Новый транспортный коридор, который свяжет Персидский залив с Черным морем через Иран, Азербайджан и Грузию, сегодня был запущен в тестовом режиме.

В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие официальные лица Азербайджана, Ирана и Грузии.

Гендиректор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта ИРИ Джавад Хедаяти в ходе выступления подчеркнул, что запуск нового коридора поможет развитию экономических и транспортных связей.

Представитель Ирана пояснил, что по окончании тестирования грузоперевозок пройдет трехстороннее заседание, на котором планируется обсудить детали процесса и заключить договоренность по упрощению перевозок.

Хедаяти пояснил, что новый маршрут свяжет страны Юго-Восточной Азии и Индии с Восточной и Западной Европой, а также расширит сухопутную транспортную связь между странами региона.

"По этому коридору планируется транспортировка 20 млн т грузов. В 20-летний период этот показатель планируется довести до 50 млн т в год", - приводит слова гендиректора управления Trend.