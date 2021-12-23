Путин: будущее Донбасса определят его жители

23 дек в 15:29

Россия является посредником в конфликте на Донбассе, а ее хотят сделать стороной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

"Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет. Мы на это не соглашались", - сказал глава государства,.

Президент подчеркнул, что будущее Донбасс стоит за людьми, которые там живут.

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может", - отметил он.