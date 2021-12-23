Путин: интеграция России и Беларуси не сравнится с Евросоюзом

23 дек в 15:20

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что результаты от интеграции России и Беларуси будут.

"Сейчас речь ведь идет о чем? О том, чтоб синхронизировать налоговые, таможенные, деловые законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, сперва необходимо "синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное" . "Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - отметил он.

При этом российский лидер напомнил, что уровень интеграции двух стран гораздо ниже, чем в ЕС.

"Вот мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Это просто несравнимо. "Если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет", - заключил Путин.