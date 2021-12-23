Владимир Путин: у России уникальные отношения с Казахстаном

23 дек в 15:00

Казахстан - один из самых близких союзников России, а отношения между странами можно назвать уникальными, - заявил на Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

По его словам, эти связи были заложены первым президентом Казахстана Нурсултаном Нарзабевым, сейчас они подхвачены новым президентом Касым-Жомартом Токаевым, отношения с которым российский лидер охарактеризовал как очень близкие и дружеские.

Путин выразил надежду на то, что президент и первый президент Казахстана примут его приглашение посетить на следующей неделе Санкт-Петербург, где пройдет встреча членов ЕАЭС и ОДКБ: по его словам, предварительное согласие уже дано Нур-Султаном.

Глава государства уточнил, что в области экономики одна из главных задач заключается в том, чтобы изменить структуру российско-казахских экономических связей и с большим эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития, таким как генетика, медицина и космос. Соответственно, добавил он, Россия будет продолжать совместную работу с Казахстаном на Байконуре, Казахстан также должен принимать участие в космических программах.

Владимир Путин обратил внимание на глубокие гуманитарные связи между странами, выразил благодарность за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка, отметил, что Казахстан представляет собой русскоговорящую страну, в которой растет количество школ с изучением русского языка, а также филиалов российских вузов, на места в которые наблюдается хороший конкурс.

Президент РФ уточнил также, что Казахстан - активный член ОДКБ, а военное оборудование и техника поставляются в страну по внутрироссийским ценам.

"Я очень рассчитываю, что темп и качество наших отношений будут сохранены", - заключил Владимир Путин.