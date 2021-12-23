Путин заявил о готовности Москвы общаться с Киевом

23 дек в 15:09

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Россия готова сотрудничать с тем руководством на Украине, которое захочет выстраивать с Москву добрососедские отношения.

"Мы готовы работать с теми силами на Украине, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно. Что происходит с этими силами: внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, конституции Украины или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", - отметил он.

По словам главы государства, президента Украины Владимира Зеленского окружили "нацики".

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что Киев отказывается вести диалог с ДНР и ЛНР, несмотря на то, что Москве пришлось убеждать республики подписать Минские соглашения.

"Есть в Минских соглашениях требование внести изменение в конституцию. Где эти изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не вносят никаких предложений по изменению в конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса", - подчеркнул Путин.