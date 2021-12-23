Конфликт из-за инаугурации главы села вылился в задержания в Армении

23 дек в 14:56

Семь сторонников партии "Страна для жизни", принимавших участие в акции протеста в общине Паракар Армавирской области, были доставлены полицейскими в отделение, об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В ходе митинга сегодня утром они перекрыли дорогу к международному аэропорту "Звартноц", протестуя против действий стражей порядка, отказавшихся пропускать их в здание сельской администрации на инаугурацию нового главы общины.

"В настоящее время в отделение доставлены семь человек. Составлены протоколы о нарушении гражданами ст.182 (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) Кодекса об административных правонарушениях", - цитирует сообщение полиции Sputnik Армения.

Напомним, оба кандидата на пост главы Паракара - Володя Григорян от "Страны для жизни" и Давид Минасян от одноименного блока - считают себя победителями на выборах и намерены были сегодня утром пройти инаугурацию.