Шавкат Мирзиеев поздравил Ильхама Алиева с 60-летием

23 дек в 14:52

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 60-летия", - говорится в письме.

По словам Мирзиеева, Ильхам Алиев за прошедший период завоевал уважение как истинный лидер, государственный деятель, пользующийся большим авторитетом и репутацией на международной арене, который внес вклад в развитие страны и благополучие народа Азербайджана.

"Сегодня под вашим руководством в Азербайджане эффективно осуществляются широкомасштабные социально-экономические реформы и созидательные работы", - отмечается в телеграмме.

Он отметил, что в последние годы партнерство в политической, торгово-экономической, транспортной, сельскохозяйственной, культурной и гуманитарной сферах активно развиваются на основе исторической, религиозной и культурной общности народов двух стран, а также в духе взаимного доверия и уважения.

"Пользуясь случаем, уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз поздравляю Вас с этой незабываемой датой в Вашей жизни и желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и семейного счастья, новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и дальнейшего прогресса", - заключается в письме.