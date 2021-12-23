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Дороги Грозного стали безопаснее

Дороги Грозного стали безопаснее

На дорогах Грозного сотрудниками МУП "Сурсад" были проведены профилактические работы, сообщает мэрия Грозного.

"Первый снег считается радостным и ожидаемым событием для жителей нашей республики, однако обильные осадки затрудняют движение автомобилей и пешеходов", - сказал директор МУП "Сурсад" Муслим Атабаев.

Уточняется, что всего было задействовано шесть единиц спецтехники, в числе которых снегоуборочные машины и около 80 рабочих, которые очищали дороги от снега и льда и обрабатывали их пескосоляной смесью.

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