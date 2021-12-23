Металлические стойки едва не покалечили шахтера в Карагандинской области

23 дек в 14:38

Несчастный случай произошел на шахте компании "АрселорМиттал Темиртау", есть пострадавший, идет внутреннее расследование. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

ЧП случилось накануне на территории шахты Шахтинская, пишет портал ekaraganda.kz. При отгрузке металлостоек они начали сыпаться с платформы. Один рабочий сумел от них увернуться, второго, 1975 г.р., придавило.

"Ему была своевременно оказана первая медицинская помощь с последующей госпитализацией. Случай расследуется", - пояснили в компании "АрселорМиттал Темиртау".

Выбраться пострадавшему помогли его коллеги. Медики обнаружили у горнорабочего черепно-мозговую травму и перелом руки. Сейчас он получает все необходимое лечение в стационаре, его жизни ничего не угрожает.